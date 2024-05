Congresso Nacional recebe projeção especial em comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial

O prédio do Congresso Nacional recebe nesta terça-feira (14) projeção de vídeos, das 17h30 às 23h30, como parte das ações pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18 de maio). A data é marcada por mobilizações em torno do fechamento de manicômios, implantação da rede de saúde mental e atenção psicossocial e a instauração de novas práticas psiquiátricas no País.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.