Construção do Centro Municipal de Tradições Norte e Nordeste em Lucas do Rio Verde

Mais uma conquista para a cultura luverdense! Na última sexta-feira (12), durante a primeira noite da Festa do Milho, o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, lançou a obra para construção do Centro Municipal de Tradições Norte e Nordeste (CMTNN). O local proporcionará aos nortistas e nordestinos que residem no município, um espaço próprio para a geração de conhecimento e desenvolvimento das manifestações culturais aos luverdenses.

