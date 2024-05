Crianças e adolescentes celebram o aniversário de Várzea Grande com atividades especiais

Crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) estão nesta semana realizando diversas atividades em comemoração aos 157 anos de fundação de Várzea Grande. Nas rodas de conversas as orientadoras sociais destacam a história, a cultura e a tradição do município, além de atividades como pintura e montagem de painel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.