Debatedores defendem inclusão de educação financeira no ensino básico O aprendizado da educação financeira capacita as futuras gerações para a gestão adequada de suas finanças. Essa avaliação foi feita...

Alto contraste

A+

A-

O aprendizado da educação financeira capacita as futuras gerações para a gestão adequada de suas finanças. Essa avaliação foi feita nesta terça-feira (14) pelos participantes de audiência pública na Comissão de Educação (CE) sobre o projeto de lei que inclui a educação e a administração financeiras nos currículos da educação básica. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Debatedores defendem inclusão de educação financeira no ensino básico

• Mdic suspende prazos de processos comerciais contra empresas do RS

• ALMT sedia Caravana da Sudeco

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.