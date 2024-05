Decisão impactante: Hospitais gaúchos podem suspender cirurgias eletivas Hospitais e demais estabelecimentos de saúde do Rio Grande do Sul podem suspender consultas, exames e cirurgias eletivas até o dia...

Alto contraste

A+

A-

Hospitais e demais estabelecimentos de saúde do Rio Grande do Sul podem suspender consultas, exames e cirurgias eletivas até o dia 30 de maio. A decisão foi tomada pelo Gabinete de Crise da Secretaria da Saúde por conta da dificuldade de locomoção de pacientes e profissionais de saúde em meio às enchentes que atingem o estado desde o fim de abril. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Panqueca sem glúten

• Assexybilidade aborda sexo e sexualidade de pessoas com deficiência

• Mais de 400 toneladas de donativos são enviadas ao Rio Grande do Sul

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.