Defensoria Pública da União ajuíza ação para garantir seguro a vítimas de escalpelamento

A Defensoria Pública da União (DPU) entrou com uma ação civil pública para assegurar que as vítimas de escalpelamento na Região Norte tenham direito a receber o seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações (DPEM). Escalpelar é a extração brusca e acidental do couro cabeludo, um acidente que geralmente ocorre em embarcações de pequeno porte, afetando principalmente mulheres e crianças com cabelos compridos.

