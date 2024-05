DEMA inicia investigação sobre descarte irregular de animais mortos em Cuiabá

Após a denúncia do vereador Sargento Vidal (MDB), equipes da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (Politec) estiveram presentes na manhã desta quinta-feira (16), no bairro Jardim Universitário, para iniciar as investigações sobre o descarte irregular de animais mortos na região. Três restos mortais de animais foram encontrados espalhados.

