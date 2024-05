Desalojados no Rio Grande do Sul: Situação se agrava com mais de 300 mil afetados A quantidade de pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul mais que dobrou em 24 horas, passando de mais de 163 mil nessa quarta-feira...

