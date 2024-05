Descubra as técnicas de manipulação narcisistas em evento do MPMT Depois de uma briga, se o homem interrompe a comunicação com a vítima, mesmo sendo culpado pela situação, impõe um isolamento como...

Alto contraste

A+

A-

Depois de uma briga, se o homem interrompe a comunicação com a vítima, mesmo sendo culpado pela situação, impõe um isolamento como forma de punição, a deixa confusa e ansiosa, trata-se de uma ferramenta de ação narcisista, conhecida como “Tratamento de Silêncio”. Essa e outras 13 técnicas de manipulação narcisistas foram abordadas pela mentora e palestrante Kelly Arfux, na tarde desta terça-feira (14), durante mais uma edição dos Colóquios Ministeriais, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Projeto que proíbe trilhos de ferrovias em núcleo urbano é aprovado na ALMT

• Gestão de Pessoas convoca 12 aprovados para bibliotecário

• Organizações sociais defendem criação de auxílio calamidade climática

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.