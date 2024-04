Descubra como concorrer a prêmios pagando o IPTU 2024 em Sorriso Você gerou o carnê do IPTU 2024 pelo site da Prefeitura? Pois bem: além do seu, outros 24.949 carnês estão concorrendo ao prêmio...

Você gerou o carnê do IPTU 2024 pelo site da Prefeitura? Pois bem: além do seu, outros 24.949 carnês estão concorrendo ao prêmio de R$ 30 mil (21 mil com a dedução de impostos). O volume representa quase a metade das guias à disposição para pagamento, que totalizam 50.859. Agora, além de ficar na torcida, é preciso lembrar de pagar o imposto, seja em cota única, seja a primeira parcela, no dia 9 de maio. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



