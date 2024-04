Descubra como fazer um delicioso arroz para sushi usando arroz comum

Alto contraste

Lave muito bem o arroz em uma peneira até que a água saia transparente. Deixe o arroz descansar por 30 minutos. Coloque em uma panela a água, sal e o arroz. Tampe bem e leve ao fogo moderado até a água ferver. Ferva por 1 minuto em fogo forte e abaixe o fogo ao mínimo. Cozinhe tampado por cerca de 15 minutos. Apague o fogo e deixe o arroz descansar por 10 minutos em panela tampada. Enquanto aguarda, coloque em uma pequena panela o vinagre e o açúcar. Leve ao fogo baixo para que o açúcar dissolva. Reserve.



• Arroz para sushi (usando arroz comum)

