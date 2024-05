Descubra como fazer um delicioso Bolinho de Arroz com Calabresa e Queijo

Alto contraste

Em uma vasilha adicione o arroz frio + sal, pimenta, ovos e a salsinha. Adicione a muçarela ralada + a calabresa + a farinha de trigo e o fermento em pó. Misture bem com as mãos até ficar uma massa mais firme. Pegue uma colher de sopa da massa, abra na mão e recheie com queijo muçarela. Faça uma bolinha, passe em uma xícara de farinha de trigo, depois em dois ovos batidos e por último na farinha de rosca ou panko (USEI PANKO). Frite em óleo quente até dourar, depois deixe escorrer em papel toalha.



