Descubra como fazer um delicioso Calzone em casa!

Calzone é uma receita deliciosa e versátil que pode ser feita em casa com ingredientes simples. Para a massa, você vai precisar de água, azeite de oliva, sal, farinha de trigo, fermento biológico seco, gema de ovo, orégano e queijo parmesão. O modo de preparo envolve misturar e sovar os ingredientes da massa, dividir em porções, esticar com um rolo, adicionar o recheio, fechar o calzone, pincelar com gema de ovo, salpicar queijo parmesão e orégano, e assar em forno pré-aquecido. Experimente diferentes recheios como carne moída com queijo mussarela e requeijão, frango desfiado ensopado, ou atum desfiado. Aproveite e compartilhe suas criações nas redes sociais!

