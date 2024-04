Descubra como fazer uma deliciosa Pipoca Doce Colorida para a criançada!

Aqueça o óleo junto do açúcar em uma panela alta, pode ser a de pressão mesmo. Quando formar Grumos, adicione a água para começar a criar o caramelo. Logo em seguida adicione o milho, o corante e o leite de coco. Mexa sempre para evitar de queimar. Quando a consistência do caramelo mudar, logo começará a estourar as pipocas. Faça uma cor por vez.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.