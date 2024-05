Descubra como preparar um delicioso Suco de Milho Verde Light

Alto contraste

A+

A-

Suco de milho verde light é uma opção refrescante e saudável para os dias quentes. Com ingredientes simples como milho verde, leite condensado light, leite desnatado, água e canela, você pode preparar essa bebida saborosa em casa. Retire os grãos das espigas de milho, bata no liquidificador com água, coe, adicione os demais ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo. Depois de ferver um pouco, bata tudo novamente no liquidificador, leve à geladeira e sirva gelado. Uma opção perfeita para se refrescar e se deliciar! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Vídeo: Top Gun? Piloto faz manobra arriscada e avião explode

• Suco de milho verde light

• São Paulo vence Fluminense e segue invicto com Zubeldía

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.