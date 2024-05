Descubra como preparar uma deliciosa Couve-flor Frita

![CDATA[

Cozinhe a couve-flor em água e sal, até que fiquem cozidas mas não moles. Faça uma massa com ovo, queijo ralado, leite, farinha de trigo e a salsinha com a cebolinha. Passe a couve – flor nessa mistura e frite. Sirva com arroz, saladas e carne assada.

