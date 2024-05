Descubra como preparar uma deliciosa Farofa de Banana

Momento MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Pique um pouco de bacon bem fino e miúdo e frite em um pouco de óleo. Depois de frito coloque uma boa quantidade de margarina. Quando derreter acrescente a cebola e deixe dourar. Junte então as bananas. Misture um pouco. Vá acrescentando a farinha de mandioca mexendo sempre, deixando que fique bem umedecida. Apague o fogo e acrescente a salsinha picada. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Enroladinho de presunto e queijo

• Farofa de banana

• Vídeo: Top Gun? Piloto faz manobra arriscada e avião explode

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.