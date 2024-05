Descubra o 7º Festival de Rosas do Deserto no Shopping Orla

O Shopping Orla promove, a partir de quinta-feira (9), o 7º Festival de Rosas do Deserto e Flores, em comemoração ao Dia das Mães, que será celebrado no próximo dia 12 de maio. A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico – SMATED, é a organizadora do evento que ocorrerá de 9 a 12 de maio no Shopping Orla, localizado no bairro Porto. O grande destaque do festival será o lançamento da espécie Zamioculca Chameleon, uma exclusividade do evento, com suas flores amarelo-dourado. A entrada é gratuita.

