Despesa com salários do Governo de MT tem aumento alarmante em relação à receita O Governo de Mato Grosso viu sua despesa com folha de pagamento aumentar 9% entre os anos de 2022 e 2023, quase o dobro do crescimento...

