Doações da Câmara Municipal de Cuiabá chegam ao Rio Grande do Sul

Um caminhão deve sair na quinta-feira (16.05) com as doações arrecadadas pela Câmara Municipal de Cuiabá para as famílias atingidas com as enchentes no Rio Grande do Sul. Desde o dia 08 de maio, a Casa de Leis se tornou ponto de coleta para os gaúchos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.