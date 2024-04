EMEB Professora Gracildes Melo Dantas inova ao levar programa de ética e cidadania para o formato digital

Os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 10 escolas municipais de Cuiabá estão participando do programa “Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania” este ano. Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá, a Controladoria Geral da União (CGU) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), em andamento desde 2014. Neste ano, além do aumento do interesse das escolas, uma delas, a EMEB Professora Gracildes Melo Dantas, desenvolverá o projeto de forma digital.

