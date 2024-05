Enchentes no Rio Grande do Sul: Municípios alagados e população desabrigada A cheia do Rio Uruguai, que separa o Brasil da Argentina, alagou municípios do noroeste do Rio Grande do Sul. Um aviso de alerta...

Momento MT| 05/05/2024 - 13h02 (Atualizado em 05/05/2024 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share