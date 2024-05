Enchentes no RS causam bloqueios em 102 trechos de rodovias O estado do Rio Grande do Sul tem 102 trechos de rodovias federais e estaduais com bloqueios total ou parciais por causa das enchentes...

Momento MT|Do R7 14/05/2024 - 00h30 (Atualizado em 14/05/2024 - 00h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share