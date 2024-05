Engenheiro da Braskem se cala em CPI e senadores apontam 'autorresponsabilização'

Alto contraste

Após Paulo Roberto Cabral de Melo, engenheiro e responsável técnico pelas minas de exploração de sal-gema, em Maceió, decidir não responder aos questionamentos na CPI da Braskem, os senadores indicaram que ele pode ser apontado pelo relatório da investigação como um dos responsáveis diretos pelo desastre natural. Segundo os senadores, Paulo Roberto era responsável pelos planos de extração do minério e pelo cumprimento das ações de monitoramento das minas. A oitiva do engenheiro aconteceu nesta terça-feira (14) e foi conduzida pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



