Evento em Cuiabá discute a importância do controle de infecções hospitalares

Em comemoração ao Dia Nacional do Controle de Infecção Hospitalar, que é celebrado no dia 15 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, realiza a 1º Conferência de Controle de Infecção Hospitalar e Infecções Relacionadas à Saúde: ‘Unidos Contra as IRAS para debater a importância do controle de infecções nos ambientes hospitalares da Capital.

