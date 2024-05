Evento imperdível: 2ª Mostra Municipal de Foguetes em Lucas do Rio Verde

Após trabalho iniciado em sala de aula, alunos de Lucas do Rio Verde participam, nesta sexta-feira (10), da 2ª Mostra Municipal de Foguetes que reúne os mais diversos modelos do objeto artesanal em uma competição animada. O evento será de 7h às 11h, no Estádio Municipal Passo das Emas, com entrada gratuita.

