Evento na Secretaria Municipal de Saúde celebra o Dia das Mães com gestores e servidores

“Mãe é quem fica, depois que todos vão dormir, depois que a luz apaga. Mãe fica, às vezes não fica em presença física. Mas mãe sempre fica”. Com este fragmento de poema, a coordenadora de Atenção Primária, Janie Costa homenageou todas as mães servidoras da Secretaria Municipal de Saúde – SMS durante um café da manhã realizado nesta segunda-feira (13), em celebração ao Dia das Mães, que contou com a presença do prefeito Emanuel Pinheiro, do secretário da pasta, Deiver Teixeira, do secretário municipal de Governo, Junior Leite, além de todos os adjuntos da saúde.

