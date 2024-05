Evento sobre inovação e estratégias para ouvidoria pública

A Controladoria Geral do Estado (CGE) está com inscrições abertas até esta terça-feira (07.05) para o Encontro de 20 Anos da Ouvidoria-Geral do Estado, programado para o dia 8 de maio, para discutir estrategicamente o papel da ouvidoria, destacando as melhores práticas de inovação na área, com a participação de especialistas renomados em nível nacional.

