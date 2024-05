Exposição na Casa Cuiabana destaca a arte fotográfica de pessoas com deficiência em Mato Grosso

A exposição “Impulso: fotografia que inspira, inclusão que transforma” está em cartaz no Centro Cultural Casa Cuiabana de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, até o dia 31 de maio. Viabilizada com recursos do edital Viver Cultura da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a mostra reúne obras selecionadas em concurso destinado a fotógrafos com deficiência residentes em Mato Grosso. A entrada é gratuita.

