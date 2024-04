Garoto de 13 anos morre em ataque no metrô de Londres Um garoto de 13 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um ataque realizado nesta terça-feira (30) no metrô de Hainault,...

Ataque aconteceu na estação de Hainault

Um garoto de 13 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um ataque realizado nesta terça-feira (30) no metrô de Hainault, em Londres, segundo o jornal britânico The Guardian. O autor do ataque, um homem de 36 anos, foi preso depois de atingir diversas pessoas com uma espada.

