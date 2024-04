Girão denuncia censura e perseguições políticas no Ceará

Alto contraste

A+

A-

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) chamou a atenção nesta terça-feira (30) para as “arbitrariedades e perseguições políticas” presentes no estado do Ceará, e citou a “censura e intimidação” contra jornalistas. Ele mencionou o caso do jornalista Edson Silva e do Portal Custo Ceará, que sofreram uma interpelação judicial, movida pelo governo estadual, por publicarem informações do Diário Oficial do estado. O parlamentar ressaltou que várias instituições, como o Sindicato dos Jornalistas, a Associação Cearense de Imprensa e a Federação Nacional dos Jornalistas, repudiaram as ações de intimidação do governo. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Brasil vai ampliar uso da bactéria wolbachia no combate à dengue

• Dólar aproxima-se de R$ 5,20 em dia de tensão no exterior

• Pacheco anuncia que nova página da CMO está no ar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.