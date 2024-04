Governador Mauro Mendes propõe medidas rigorosas para combater o desmatamento ilegal

“Eu vou apresentar uma proposta lá no Congresso Nacional para que haja essa mudança”, afirmou o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, durante uma entrevista na última segunda-feira (29) na TV Cultura. Ao abordar temas cruciais para o estado e para o país, Mendes demonstrou uma compreensão sólida da complexidade do desafio do desmatamento ilegal e apresentou medidas concretas para enfrentá-lo.

