Incêndio na antiga bolsa de valores da Dinamarca choca o mundo

A antiga Bolsa de Valores dinamarquesa, um edifício do século XVII, está em chamas, no que a imprensa está se referindo como “momento Notre Dame” da Dinamarca, em uma comparação com o incêndio que destruiu o emblemático edifício de Paris, que completou 5 anos na segunda-feira (15).

