Inscrições abertas para Residência Técnica em Engenharia, Estatística, Tecnologia e Segurança no Trabalho

As inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência Técnica nas áreas de Engenharia, Estatística, Tecnologia e Segurança no Trabalho encerram na próxima segunda-feira (13.05). O programa é gerido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a inscrição deve ser realizada pelo Sistema Estadual de Seleção (SiesMT), no link seletivo.seplag.mt.gov.br.

