Leilão de veículos apreendidos em Cuiabá: oportunidade única para adquirir seu carro! A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) informa que no dia 08 de maio, a partir das 9h, somente na modalidade...

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) informa que no dia 08 de maio, a partir das 9h, somente na modalidade on-line, será realizado leilão para venda de veículos apreendidos, removidos e recolhidos há mais de 60 (sessenta dias), a contar da data do recolhimento conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já foram notificados.

