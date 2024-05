LIMPURB esclarece situação de servidor público após mandado de prisão

Quanto ao mandado judicial de prisão emitido pela Polícia Civil contra um servidor público municipal, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (LIMPURB) esclarece que procederá com a exoneração imediata do colaborador em questão. O servidor foi aprovado em um processo seletivo e tomou posse do cargo há quatro anos.

