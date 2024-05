Lucas do Rio Verde se prepara para sediar a 2ª etapa do estadual de natação

Terá início nesta sexta-feira (03), a segunda etapa do campeonato estadual de natação e Lucas do Rio Verde sediará a competição. A abertura oficial do estadual, segundo o cronograma, será no sábado (04), as 08h15 na Escola Municipal Caminho para o Futuro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.