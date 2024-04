Madonna no Rio: Capitania fará vistoria em embarcações de Copacabana O show gratuito da Madonna no Rio de Janeiro está chegando e os preparativos estão a todo vapor. A Capitania dos Portos do Rio de...

Alto contraste

A+

A-

Madonna fará show gratuito em Copacabana

O show gratuito da Madonna no Rio de Janeiro está chegando e os preparativos estão a todo vapor. A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro anunciou quais serão as regras de segurança para embarcações durante o show, que acontece no dia 4 de maio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Continua após a publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Cancelada reunião da Comissão de Finanças para discutir regulamentação da reforma tributária

• Madonna no Rio: Capitania fará vistoria em embarcações de Copacabana

• Relatora afirma que projeto que reduz atividades do Perse pode ser votado na próxima semana



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.