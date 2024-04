Menino de 3 anos atira em si mesmo com arma da mãe: mãe presa por negligência Um menino de 3 anos da Flórida, nos Estados Unidos, atirou no próprio pé com uma arma da mãe, no último domingo (28). Ele está em...

A mãe do menino foi presa acusada de negligência infantil e danos corporais

Um menino de 3 anos da Flórida, nos Estados Unidos, atirou no próprio pé com uma arma da mãe, no último domingo (28). Ele está em condições estáveis. A mãe foi presa, acusada de negligência infantil e danos corporais, de acordo com a polícia norte-americana.

