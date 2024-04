Motoristas devem ficar atentos ao prazo para realização de teste toxicológico

Alto contraste

A+

A-

O Ministério dos Transportes colocou no ar, na última sexta-feira (26), nova plataforma na internet para facilitar a consulta por motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D e E sobre a validade do exame toxicológico, exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ao acessar o portal de serviços, o motorista deve informar o CPF, data de nascimento e data de validade da CNH no formulário eletrônico. Imediatamente, o usuário será comunicado sobre os prazos de vencimento e alertas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Empresa que omitir dados sobre igualdade salarial será fiscalizada

• Termina hoje prazo para que condutores façam teste toxicológico

• Votação do projeto que recria Dpvat fica para 7 de maio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.