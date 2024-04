Mutirão de exames oftalmológicos beneficia mais de 200 pacientes em Lucas do Rio Verde

Entre os dias 10 e 14 de abril foi realizado mais um mutirão de consultas e exames oftalmológicos, com objetivo de agilizar os atendimentos com o médico especialista. A realização é da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Saúde. Ao todo, foram atendidos 229 pacientes. Os procedimentos foram realizados no Espaço Saúde.

