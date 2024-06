Número recorde de inscritos da rede estadual para o Enem em Mato Grosso

O número de estudantes da rede pública estadual inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Mato Grosso, em 2024, superou o do ano passado em 7,5%. Foram contabilizadas 25.771 inscrições em 2023 e 27.709, neste ano, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

