Oficinas Culturais em Lucas do Rio Verde: Novas Vagas Abertas!

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde disponibilizou, nesta terça-feira (14), novas vagas para as Oficinas Culturais. As aulas são gratuitas e oferecidas por idade, para crianças, adolescentes e adultos do município.

