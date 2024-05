Operação policial desmantela organização criminosa envolvida em homicídio de pai e filha

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá), deflagrou na manhã de quarta-feira (08.05) a segunda fase da Operação Zayra, para cumprimento de mais nove ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida no duplo homicídio de pai e filha e uma tentativa de homicídio no município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.