Participe da 3ª Corrida Estadual de Combate ao Trabalho Escravo!

As inscrições para a 3ª Corrida Estadual de Combate ao Trabalho Escravo terminam nesta terça-feira (30.04) e podem ser feitas pelo site Morro-MT. O evento promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo (Coetrae), será realizado no Parque Tia Nair, em Cuiabá, no dia 12 de maio.

