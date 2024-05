Petrobras doa R$ 5,6 milhões para municípios atingidos por chuvas no RS A Petrobras vai doar R$ 5,6 milhões para apoio à população de Canoas e Esteio, atingida pela pelas chuvas no Rio Grande do Sul....

