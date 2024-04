Petrobras: produção de petróleo e gás cresce 3,7% no trimestre - Confira os números impressionantes!

A produção média de óleo, líquido de gás natural (LGN) e gás natural da Petrobras no primeiro trimestre deste ano ficou em 2.776 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), com aumento de 3,7% em comparação com o resultado do mesmo período de 2023.

