Polícia Civil de Mato Grosso prende 85 foragidos da Justiça em ações realizadas em maio

A Gerência de Polinter e Capturas (Gepol), da Polícia Civil de Mato Grosso, fechou o mês de maio com 85 mandados de prisões cumpridos dentro do estado. As ordens judiciais que resultaram na prisão de dezenas de foragidos foram cumpridas em diversas cidades do estado, principalmente nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis.

