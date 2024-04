Polícia Civil investiga conduta racista de torcedor em estádio de futebol

A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Torcedor, instaurou nesta segunda-feira (22.04), procedimento investigatório para apurar a prática de crime de racismo durante a partida entre as equipes do Mixto e do Bahia pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2, realizada no domingo (21), no Estádio Dutrinha, em Cuiabá.

