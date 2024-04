Polícia Civil prende autor de furtos de veículos em Barra do Garças A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município de Barra do Garças (509 km a leste de...

Momento MT| 26/04/2024 - 05h04 (Atualizado em 26/04/2024 - 05h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share